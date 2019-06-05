黃台仰、李東昇德國研討會發言　籲國際向港府施壓撤修訂逃犯條例

獲得德國難民身份的本土民主前線前召集人黃台仰及成員李東昇周二（4日）現身柏林國會，出席六四事件30周年研討會，並就香港政府修訂逃犯條例發言。他們認為這是「民主和極權之間的戰爭」，希望國際向香港「伸出援手」。

黃台仰：香港高度自治已不存在

有關研討會由德國綠黨舉行，除了黃台仰及李東昇外，曾經因六四事件入獄的中國作家周勍亦在場。

黃台仰首先發言，感謝德國接受他們的庇護申請。他指，全球在30年前的6月4日目睹坦克血流天安門街頭的恐怖情景，而中國經濟現時取得成功，讓外界以為中國可以成為一個民主和尊重人權的政權。他提到，香港在1997年政權移交時，中國曾承諾高度自治，但他認為有關承諾已不存在。

黃台仰提到，自己參與2014年雨傘運動時，曾經被警員用槍指向臉部，更聽到解放軍坦克可能跨境到香港，令他憂慮89年天安門的血腥場面或在香港出現，因此他決心參與本土政治。

《紐約時報》6月4日網站及國際版報章，均在頭版刊登黃台仰評論文章。

「修訂逃犯條例是民主和極權主義之爭」

他稱，港府多次侵犯人權，包括取消民選議員資格、書店東主被綁架到中國、《金融時報》記者被趕出境、示威者被重判、民權人士被拒入境、出版自由遭到收緊等。

對於政府修訂逃犯條例，他認為這容許中國政府「合法綁架」，不明白為甚麼港府願意將自己的市民送到中國遭受酷刑對待。他指香港不單止是全球金融中心，亦是國際非政府組織向亞洲地區宣揚人權、自由的地方，因此覺得逃犯條例會將中港之間的防火牆「廢武功」，一國兩制為此名存實亡。

黃台仰呼籲，今日正值六四事件三十周年，全球民眾可以珍惜自由、民主和尊嚴，希望他們向香港民眾伸出援手，參與這場「民主和極權世界之間的戰爭」。

（綜合報道）