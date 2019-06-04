「勇武抗爭」的黃台仰在書寫怎樣的歷史？

六四三十年，身在德國的本民前前召集人黃台仰在美國的《紐約時報》撰文談中國、論六四、說抗爭。 在這篇他獲庇護後首發的公開文章中，滲透了怎樣的觀點和角度？

黃台仰在五月下旬接受外國媒體訪問，確認已獲得德國政治庇護。6月4日，他在《紐約時報》公開撰文，是他近年來首次詳述其個人觀點。

談到他所創立的本土民主前綫，黃台仰在文章說，他們的示威針對搶奶粉、擠滿街頭的內地水貨客；而隨後內地政府改變一簽多行的政策，黃台仰視之為本民前行動的勝利。

對曾經的「勇武」絕口不提

然而，香港人相信記憶猶新，當年本民前的反水貨客爭議很大，被視為做法過激。例如不少示威者踢行李、粗暴驅趕內地人，甚至引起肢體衝突。當年黃台仰曾經表示，示威者帶備盾牌、護甲，並不算為武器；對於連累非水貨客的內地人遭殃，他還說「無可避免」，拒絕道歉。當年本民前以「勇武抗爭」為綱，以做法進取自豪；如今文章卻避重就輕，只談示威而不提勇武。

2015年12月，本民前備戰參加新東立法會補選，當時黃台仰亦在網台節目中表示，如果要帶來改變，就要令香港亂，「製造浪費大量警力的衝突」。泛民的和平、理性、非暴力，在其口中是「完全無力」，民主黨的劉慧卿更被他狠批為「唔死就香港一日都冇運行」。

兩個月後，本民前在旺角街頭，保衛新年小販檔。到場的本民前成員自製盾牌，負責參加補選的梁天琦更坦言「無底線」，會以對等武力回應警方。然而，旺角的那一夜，在黃台仰的文章中卻是「我們組織了一個和平的示威」，是警察突然冒出及挑釁，才令示威惡化。一個曾經以「勇武抗爭」為綱、以「和理非非」為恥的組織，如今卻在國際媒體聲稱，他們當時是「和平的示威」，是被警方逼得緊才要動武，這豈非諷刺得很？

《紐約時報》6月4日網站及國際版報章，均在頭版刊登黃台仰評論文章。

六四的意義——正視歷史

文章末段說，「60年前，達賴喇嘛逃離西藏，逃避中共的逼害。30年前，中國異見者在天安門屠殺後逃離中國內地。現在，我們有些人逃離香港。」逃離香港之人，文章沒有具體言明，然黃台仰和本民前成員李東昇正是已逃離香港、獲得德國政治庇護。但是，他們能與六四流亡人士或達賴喇嘛相比嗎？

《紐約時報》選擇在6月4日的頭版刊登黃台仰的文章，顯然是因為這天別具意義——今年是六四鎮壓的三十周年紀念。六四要平反，中共更須正視歷史責任，作為具國際關懷的自由派大報，《紐約時報》在這個特別的日子把顯要版面留給相關評論文章，可以理解。問題是黃台仰是合適人選嗎？文章若未能恰如其分地論述過去的事，一個恰當的批判又如何談起？

紀念六四的其中一個歷史意義，在於正視歷史和守護記憶。不論三十年來，中共如何將六四定性，也無改其在六四鎮壓犯下大錯。同樣道理，對於香港過去幾年的各種抗爭，社會也應該如其所是地看待。曾經與黃台仰肩並肩、目前卻身陷囹圄的梁天琦，同樣經歷了紛紛嚷嚷的幾年，但相比之下，他似乎對自己看得更清，對那段過去看得更透。

在暴動案審訊時，梁天琦坦承自己魯莽、無深思熟慮，更透露在旺角騷亂中，當被黃台仰要求向前衝時，他曾經反問「衝？點衝呀？」與梁天琦下場截然不同、走了另一條道路的黃台仰，如今又怎樣看那個曾經「勇武抗爭」、不顧一切向前衝的自己？