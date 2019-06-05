習近平啟程訪俄：中國有能力應對各種風險挑戰

在中美貿易戰不斷升級的背景下，中國國家主席習近平訪俄之旅受到外界關注，習近平在訪俄前夕接受俄羅斯主流媒體採訪，其中談到對中國經濟前景的看法。

綜合媒體6月4日報道，習近平在對俄羅斯進行國事訪問前夕，接受俄羅斯主流媒體俄羅斯塔斯社（TASS）、《俄羅斯報》（Rossiyskaya Gazeta）聯合採訪。

當被問及對中俄關係的評價時，習近平指出，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期。兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。

習近平說，希望中俄兩國可以密切合作實現兩國發展戰略更加緊密的對接，也希望兩國能在國際事務中發揮更大建設性作用。

在被問及對中國經濟發展前景的看法時，習近平表示，中國改革開放40年來，中國經濟發展取得舉世矚目的成就，2019年以來，面對世界經濟增長和國際貿易有所放緩的大環境，中國經濟開局良好，主要經濟指標保持在合理區間。

習近平表示，穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件，中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

中國外交部於北京時間5月29日宣布，應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）。