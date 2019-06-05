二戰英雄「風語者」　最後一位莫霍克族譯碼員94歲離世

第二次世界大戰期間，美軍一度因為遭敵軍竊取並破譯情報，吃盡苦頭，為了扭轉局勢，美軍利用原住民語言編製密碼，並找來數百名士兵擔當「風語者」（windtalker），將重要資訊安全傳遞到戰場，當中包括聚居於紐約北部和加拿大的莫霍克族（Mohawk），他們都被視為二戰中的英雄。 莫霍克族中最後一名曾參與二戰的譯碼員奧克斯（Louis Levi Oakes）在5月28日離世，終年94歲。

二戰期間譯碼員的事跡亦在2002年拍成電影《烈血追風》（Windtalkers），導演是吳宇森。（Getty Images）

奧克斯1925年1月23日在加拿大魁北克省（Quebec）出生，18歲參軍，在紐約北部的德拉姆堡（Fort Drum）受訓，之後駐守路易斯安那州。軍官得悉奧克斯操流利莫霍克族語後，便安排他成為譯碼員，其後被派往新畿內亞、菲律賓和南太平洋協助傳遞情報。

戰爭結束後，奧克斯在1946年光榮退伍，之後在紐約水牛城（Buffalo）任職鋼鐵工人，30年後退休返回家鄉聖里吉斯（St Regis）。但一直以來，他少有提及參軍時的經歷。孫女特雷莎（Teresa Oakes）指，奧克斯說過的，就只是當時有人給他紙條，叫他用莫霍克族語向對頭人照讀，他就按吩咐做。

戰時採用30種原住民語言編製密碼

國家安全局（National Security Agency）高級歷史學家哈奇（David A. Hatch）指，戰時採取約30種原住民語言編製密碼，其中以10種語言作根據，再編製更複雜的密碼，而莫霍克族語便是其中之一。而在一眾譯碼員中，納瓦霍族（Navajos）佔大多數。

1968年，有關原住民編密的計劃透過解密文件完全公開。直到2008年，美國國會通過法案，正式承認原住民譯碼員的貢獻。2018年12月，奧克斯獲第一民族議會（Assembly of First Nations）頒發的星毯和勳章。

（紐約時報／加拿大廣播公司）