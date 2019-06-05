【特朗普訪英】會見脫歐派人物　法拉奇：他相信脫歐

美國總統特朗普（Donald Trump）繼續在英國的訪問行程，他毫不掩飾自己支持英國脫歐，在此行中，他也與多名脫歐派的政治人物會面或通電話，可能也反映了他對脫歐派政客的「支持」。有份與特朗普會面的脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）稱，他們的會面非常好，又指特朗普真的相信脫歐。

法拉奇前往美國駐倫敦大使位於溫菲爾德宮（Winfield House）的官邸，與特朗普面對面會談。他會後在Twitter發文，形容兩人會面良好，稱特朗普「真的相信脫歐」，並喜歡這趟倫敦之旅。

特朗普此行會見多位英國資深政治人物，包括數名宣布有意角逐保守黨黨魁的脫歐派人士。特朗普在與首相文翠珊（Theresa May）的聯合記者會上透露，可能與脫歐派、環境大臣高文浩（Michael Gove）見面，外界預料二人將於周三（5日）在紀念諾曼第登陸的活動上碰頭。特朗普當天也預計與外相侯俊偉（Jeremy Hunt）單對單會面，侯俊偉曾是留歐派，但之後在脫歐問題上有轉軚傾向。

脫歐派主力、前外相約翰遜（Boris Johnson）則以競選活動「撞期」為由，推辭特朗普單對單會面的邀請，但兩人周二早上通電話約20分鐘。

另一邊廂，特朗普拒絕了左翼工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）的會面邀請。他在記者會上稱，自己不認識郝爾彬，未曾與他見面和談話，並形容他是一股「負能量」。

（綜合報道）