【特朗普訪英】英媒：外相侯俊偉周三與特朗普單獨會面

美國總統特朗普（Donald Trump）國事訪問英國進入第二日行程，他周二（4日）與首相文翠珊（Theresa May）會面外，當地傳媒指他或會與外相侯俊偉（Jeremy Hunt）單獨會面。

英國《太陽報》（The Sun）政治版編輯紐頓鄧恩（Tom Newton Dunn）於Twitter留言，指特朗普向侯俊偉提出單獨會面的要求，另外亦可能會與環境大臣高文浩（Michael Gove）見面，預計會面可能在樸茨茅夫（Portsmouth）的諾曼第登陸戰紀念活動舉行。

I'm told Trump has now asked Jeremy Hunt for a one-to-one meeting too, as well as Gove. Will probably take place in Portsmouth. — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) 2019年6月4日

文翠珊周五（7日）離任，侯俊偉和高文浩已經表明有意角逐保守黨黨魁一職。因此特朗普提出與他們會面，或是商討「後文翠珊時代」的安排。而特朗普亦曾大讚另一名候選人、前外相約翰遜（Boris Johnson），有消息指特朗普希望與對方會面，但《政治雜誌》（Politico）周二引述消息人士指，約翰遜以準備選情為由，婉拒有關要求。

另外，路透社報道，在歐洲議會選舉取得大勝的英國脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）現身特朗普入住的美國駐倫敦大使官邸。

（路透社）