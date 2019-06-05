美直升機救援登山客驚險時刻　74歲婦人空中不停旋轉2分鐘

美國亞利桑那州（Arizona）一名74歲的女登山客周二（4日）經歷「驚險」時刻。據美國廣播公司（ABC）報道，她爬派斯德瓦峰（Piestewa Peak）時意外受傷，當地消費隊接報後決定出動直升機救援傷者。不過，意外就在救人的時候發生。由於遇到空氣湍流，救援人員未能完全控制懸掛傷者的線索，導致這名長者在空中隨氣流不停旋轉約2分鐘。 救援影片曝光後，不少網友直呼畫面「恐怖」，紛紛關注當事人的安危，更有網友將畫面與動畫《阿森一族》（The Simpsons）的情節相提並論。

亞利桑那州消防局表示，他們將傷者裝置在救援裝備（screamer suit），準備吊掛至直升機的途中，突然遇到空氣湍流，造成機身不穩，導致傷者在半空中不停旋轉。當局表示，該名傷者未因為旋轉而感到不適，事件中亦無任何人員受傷。

WILD HELICOPTER RESCUE: Firefighters say a 74-year-old woman had to be flown off of Piestewa Peak this morning after she suffered an injury while hiking.



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有網友觀看過救援影片後則形容畫面「驚險」，更笑稱傷者接受救援後反而使情況更糟糕。有網友更聯想到動畫片《阿森一族》（The Simpsons）的劇情，引起不少網友共鳴。

pic.twitter.com/90d7sRdoxP — Joseph Carnegie (@JoeCarnegie) 2019年6月4日

（綜合報道）