華為與俄羅斯電訊商簽合同　2020年開發5G網絡

中國電訊商華為公司於周三（5日）與俄羅斯電訊企業移動通信系統公司（MTS）簽署合同，將於2020年在俄羅斯開發5G網絡。

協議是在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科舉行會晤期間簽署。 法新社引述MTS發聲明指，該協議將預視「5G技術的發展，以及2019年至2020年第五代網絡的試點運行」。

華為副董事長、輪值董事長郭平表示，對於「在5G等具有戰略重要性的領域」達成協議感到「非常高興」。

報道指，自5月份美國政府將華為列入貿易黑名單以來，華為正面臨巨大壓力。專家稱，華為手機高度依賴美國晶片，美國這項決定將對華為的生存構成威脅。

除了美國封鎖行動外，華為在5G市場上亦面對其他競爭對手挑戰。路透社報道指，諾基亞（Nokia）董事紀廉（Federico Guillen）稱，該公司目前已獲得42份商用5G訂單，多於華為和瑞典企業愛立信（Ericsson）。 報道稱，估計華為已獲得40份商用5G訂單；愛立信則公開宣布達成19份合同。

惟華為周三（5日）回應上述消息稱，公司已同樣獲得42份全球商業5G合同，諾基亞在5G領域並未超越華為。

（綜合報道）