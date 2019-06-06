特朗普觀點遭反駁　美情報官員就國家安全發嚴重警告

美國國家情報委員會顧問基梅爾（Peter Kiemel）周三（5日）就氣候變化對國家安全構成的威脅發出嚴重警告，美國媒體稱，他的此番表態反駁了特朗普一直以來所持的觀點。

美聯社周三（5日）報道，基梅爾當天在國會眾議院情報委員會聽證會上發出嚴重警告，即氣候變化對國家安全構成的威脅越來越大。這一表態與美國總統特朗普（Donald Trump）此前努力淡化全球變暖威脅的說法背道而馳。

報道稱，在聽證會上，美國軍方和情報官員就氣候變化長期以來帶來的一系列威脅進行了概述，包括因糧食和水資源短缺引發的政治動盪和土地糾紛，以及出於商業利益開採北極冰川等。

報道指出，基梅爾表示，北極冰川融化是一個令人擔憂的問題。如此一來，使得亞洲和北美洲之間的航路更加通暢，可以為俄羅斯的採礦、漁業以及航運創造更多機會。「因此，北極正成為戰略競爭的新領域，」他補充說，「俄羅斯、中國和其他國家正大幅增加在該地區的活動和投資。」

美國國務院負責全球事務的高級分析師斯庫諾弗（Rod Schoonover）向情報委員會成員表示，「氣候變化的影響可能會破壞美國極其依賴的重要國際體系，例如貿易路線、食品和能源供應、全球經濟以及國內外的穩定。」

斯庫諾弗還表示：「即便不是所有國家，但大多數國家已然無法充分應對當前情況下氣候相關危害所帶來的風險。」

值得一提的是，上述這些分析與特朗普此前所持觀點「背道而馳」。特朗普就職美國總統後，於2017年6月1日宣布退出《巴黎氣候協定》。

《紐約時報》也曾報道，特朗普一再否認氣候變化的科學性，且淡化全球氣候變暖帶來的影響。他還於2019年1月在Twitter上發文指，美國中西部各地都遭遇極寒天氣，呼籲全球變暖「快回來」。