特朗普Twitter推文：美墨談判有進展但遠不足夠

墨西哥官員周三（5日）與美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人會面。美墨代表在會上討論非法移民湧往美墨邊境的問題，但雙方沒法達成可讓墨西哥避免被加徵關稅的協議。 美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文，指兩國談判有進步，但遠不足夠。他說兩國周四（6日）繼續談判。

現時身在愛爾蘭進行訪問的特朗普在Twitter推文，指雙方的談判有進展，但遠不足夠（not nearly enough）。他指出，若美墨未能達協議，美國下周一（10日）起按原定計劃，向墨西哥進口貨品加徵5%關稅。特朗普在公布這項措施初期指出，稅率會每月上調5個百分點，至10月1日，將達25%。

特朗普又在推文中指出，對墨西哥徵收愈多的稅，就會有愈多美國企業重返美國設廠。

墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）就會議發表評論，稱與美方集中討論非法移民問題，沒談及關稅。他說美國要求採取短時間內奏效的措施，但墨西哥則希望兩國達成長遠解決方案。

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019

....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019

墨西哥傳擬反制清單

路透社引述多名消息人士報道，墨西哥商務部擬定報復清單，並已經交到總統洛佩斯（Lopez Obrador）的辦公室，其中一名消息人士指，洛佩斯暫時未作最後決定。

消息人士指，粟米被剔出報復關稅名單上。墨西哥的畜牧業本身倚賴美國出產的粟米，每年的進口量達數以百萬噸，因此要短時間內由其他國家替代美國粟米，將會非常困難。不過其中一名消息人士表示，名單可以隨時增減。

墨西哥的反制裁策略與2018年回應美國對鋁鋼的關稅措施相似，就是針對特朗普的票倉地區，今次的目標是多個以農業為主的州份，以及俄亥俄、密歇根州等工業州份，希望以打擊這些地方的經濟，令當地民眾向特朗普政府施壓。

（綜合報道）