特朗普Twitter推文：美墨談判有進展但遠不足夠

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墨西哥官員周三（5日）與美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等人會面。美墨代表在會上討論非法移民湧往美墨邊境的問題，但雙方沒法達成可讓墨西哥避免被加徵關稅的協議。

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文，指兩國談判有進步，但遠不足夠。他說兩國周四（6日）繼續談判。

現時身在愛爾蘭進行訪問的特朗普在Twitter推文，指雙方的談判有進展，但遠不足夠（not nearly enough）。他指出，若美墨未能達協議，美國下周一（10日）起按原定計劃，向墨西哥進口貨品加徵5%關稅。特朗普在公布這項措施初期指出，稅率會每月上調5個百分點，至10月1日，將達25%。

特朗普又在推文中指出，對墨西哥徵收愈多的稅，就會有愈多美國企業重返美國設廠。

墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）就會議發表評論，稱與美方集中討論非法移民問題，沒談及關稅。他說美國要求採取短時間內奏效的措施，但墨西哥則希望兩國達成長遠解決方案。 

墨西哥傳擬反制清單

路透社引述多名消息人士報道，墨西哥商務部擬定報復清單，並已經交到總統洛佩斯（Lopez Obrador）的辦公室，其中一名消息人士指，洛佩斯暫時未作最後決定。

消息人士指，粟米被剔出報復關稅名單上。墨西哥的畜牧業本身倚賴美國出產的粟米，每年的進口量達數以百萬噸，因此要短時間內由其他國家替代美國粟米，將會非常困難。不過其中一名消息人士表示，名單可以隨時增減。

墨西哥的反制裁策略與2018年回應美國對鋁鋼的關稅措施相似，就是針對特朗普的票倉地區，今次的目標是多個以農業為主的州份，以及俄亥俄、密歇根州等工業州份，希望以打擊這些地方的經濟，令當地民眾向特朗普政府施壓。

美墨官員談判前夕　共和黨：華府預計不會向墨西哥加徵關稅
特朗普向墨西哥發關稅炮彈　共和黨參院領袖：沒多少支持
墨西哥官員將晤彭斯　力促美國撤銷加稅
不願見特朗普？　墨西哥總統將缺席日本G20峰會

（綜合報道）

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