巴西球星尼馬捲入強姦疑雲　廣告商擬抽起宣傳

巴西球星尼馬（Neymar）被指涉嫌強姦一名女子，雖然他拍片否認，有關事件已經令廣告商感到憂慮，甚至抽起他有份參與的廣告。

巴西三份主要報章周四（6日）報道，MasterCard決定抽起與尼馬有關的廣告，直到情況獲解決為止，該公司巴西分部代表向路透社證實，公司計劃在美洲盃舉行期間推出宣傳活動，但沒有就尼馬的角色被抽起一事表態。

而尼馬的戰靴兼巴西國家隊贊助商Nike亦對事件感到憂慮，令外界認為Nike可能取消與尼馬的合作關係。

尼馬強姦疑雲：26歲的模特兒娜吉拉（Najila Trindade）周三（5日）接受巴西SBT電視台訪問，講述自己的經歷。（美聯社）

女事主：被尼馬毆打和強姦

事件源於5月底，一名26歲的模特兒娜吉拉（Najila Trindade）指控尼馬在巴黎一間酒店向她施暴，她周三（5日）接受巴西SBT電視台訪問，指雙方在社交平台互相傳訊，之後尼馬出錢請她到巴黎見面。她表示，大家原來一致同意發展關係，但對方之後變得粗暴，除了毆打她之外，更強迫在不用避孕套情況下，發生性行為。

尼馬上周日（2日）於網上公開一段長達7分鐘的影片，並公開對話內容，希望向大眾證明自己清白，又指事件是對方的勒索陷阱。不過，由於公開的對話中包括娜吉拉的性感照片，里約熱內盧警方為此調查尼馬是否上載不雅內容。

尼馬周四（6日）為巴西上陣友賽卡塔爾時受傷，令他缺席美洲國家盃。（美聯社）

尼馬「黑氣纏身」

這位效力應屆法甲冠軍巴黎聖日耳門的27歲球星，原本正備戰在家鄉舉行的美洲國家盃，但他周四為巴西正選披甲友賽亞洲冠軍卡塔爾時受傷，及後證實足踝韌帶撕裂，導致他無緣出席賽事。他在5月底亦因紀律問題而被褫奪國家隊隊長資格，加上強姦醜聞，可謂禍不單行。

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（路透社）