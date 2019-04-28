【法國盃】麥巴比領紅　尼馬涉襲觀眾　雷恩絕境挫PSG奪48年首冠

巴黎聖日耳門（PSG）在法國盃決賽遇滑鐵盧，他們領前兩球下被雷恩追平2︰2，更在互射12碼以5︰6落敗，未能5連冠。至於雷恩取得自1971年來球會首個法國盃，倒戈的賓艾化更喜極而泣。

尼馬1月受傷後近日復出，今仗夥拍麥巴比攻堅，12分鐘他開出角球，老將丹尼爾禁區外凌空射入世界波，PSG取得理想開局。10分鐘後尼馬單刀笠入，取得復出後第一個入球，拉開2︰0，看來捧盃機會高唱入雲。然而PSG在堤亞高施華缺陣下防守力下降，完半場前甘佩比擺烏龍，令雷恩重燃希望。下半場艾路拿多番救出險球，仍被麥薩拿頂成2︰2，比賽進入加時。

PSG早段兩球領前，想不到被追平，互射12碼更被雷恩擊敗。（路透社）

7張圖快速看PSG爆冷負雷恩（按圖放大）

+ 3 + 2

之前連贏4屆的PSG，前鋒麥巴比加時上半場近門施射中柱，更在118分鐘粗野攔截領紅。互射12碼時雷恩的麥巴耶尼安、賓艾化、加連尼亞、尼亞施利基、賓斯拜尼、伊斯美拿沙亞全數中鵠，相反PSG第6輪的尼干古起腳一飛衝天，令雷恩互射12碼以6︰5封王，自1971年首再嘗法國盃滋味。

尼馬全場9次被侵犯，為全場之冠。（路透社）

比賽精華：

尼馬在步上頒獎台時，出手阻球迷用手提電話拍攝，雙方互贈幾句後尼馬更出手推撞觀眾。有法國傳媒指該球迷支持雷恩，在PSG球員領獎時挑釁所有球員，又說尼馬需要學習踢足球。PSG今季成績不似預期，歐聯16強止步外，在法國聯賽盃8強出局，又於法國盃決賽飲恨，只在法甲及法國超級盃奪冠。

賓艾化喜極而泣

曾被PSG雪藏多時的賓艾化賽後喜極而泣︰「我太感動了，PSG的主席艾卡拉費需要尊重人，絕不應該輕視任何人。有一天拉比奧特倒戈PSG，同樣會有類同的事發生。我對PSG沒有不滿，只是對在位的人有意見。」

尼馬賽後與球迷起衝突：

麥巴比今場多番錯失機會，更在加時領紅。（路透社）

雷恩封王，最高興的莫過於倒戈的賓艾化（中）。（路透社）

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