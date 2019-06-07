墨西哥提出派員南下應對難民　外長：與美談判有進展

美國和墨西哥周四（6日）繼續談判，討論非法移民問題。墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）形容談判有進展，提出派國民警衛隊（National Guard）到接壤危地馬拉的南部邊境，但雙方仍未達成協議。

埃布拉德到華盛頓的國務院與美方官員開會。他在會後向記者表示，雙方仍未有協議，周五（7日）早上會繼續。他指，墨西哥提出派6,000名國民警衛隊到接壤危地馬拉的南部邊境，阻止中美洲非法移民湧入。其發言人貝拉斯科（Roberto Velasco）之後表示，會繼續探索不同選擇，形容美方注重於移民管制措施，墨方則注重發展。

墨西哥左翼總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）指，已凍結26名涉嫌參與人口販賣人士的銀行戶口，又在周三（5日）扣留最少350名過境墨西哥的移民，並拘捕2名移民維權人士。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）強調，實施關稅限期不變。有份參與談判的副總統彭斯（Mike Pence）認為，對於墨西哥願意付出更多努力解決問題感到振奮，但他指此舉能否避開關稅，仍取決於總統特朗普。彭斯又指，兩國會繼續對話。

（路透社／美聯社）