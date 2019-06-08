美國制裁伊朗最大石化企業PGPIC

美國財政部周五（6日）宣布對伊朗石油化工企業波斯灣石化工業公司（PGPIC）實施經濟制裁。 財政部的目標是切斷這間伊朗最大以及最賺錢石油化工公司的財源。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中指出， 波斯灣石化工業公司有伊朗革命衞隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）提供資金支持。部門對PGPIC的制裁將延伸至它旗下39間子公司，以及海外的銷售代理（foreign-based sales agents）。

受制裁對象在美國境內的資產會被凍結，並禁止美國公民與其進行交易。姆努欽亦指出，美方會繼續制裁獲得伊朗革命衞隊財務支持的企業；個人或企業倘跟PGPIC或其子公或海外銷售代理做生意，會被美國制裁。

美伊關係在持續變差，是次制裁不過是一段時間內華府針對伊朗的眾多行動之一。美國4月8日將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「外國恐怖組織」。這是美國首次將一個國家的國家武裝力量列為恐怖組織，在美國以至國際社會引起莫大爭議。

美伊關係美國2018年5月退出伊朗核協議之後開始變僵，在事件一周年之際，伊朗亦宣布不再遵守協議部分條款。美國2019年5月以伊朗可能發動襲擊的威脅為由，在中東增加駐兵、軍艦、戰機及導彈等。

（綜合報道）