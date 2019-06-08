委內瑞拉重開與哥倫比亞邊境

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）周六（8日）宣布重新開放與哥倫比亞之間的邊境。該國2月起一度關閉與巴西、哥倫比亞和3個荷蘭屬島的海陸交通，阻止反對派輸入外國救援物資。其中委內瑞拉阿魯巴（Aruba）與巴西接壤的邊境關卡已在5月重新開放。

馬杜羅此舉是為應對委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）主導的行動。瓜伊多在1月23日自行宣布就任臨時總統。他獲得包括美國及加拿大等國家支持，準備輸入人道救援物資，但馬杜羅反對，亦稱該國沒有人道危機，下令封閉該國邊境。他曾暗示輸入物資到委內瑞拉，是美國想在該國發動政變陰謀的一部分。

民眾逃離本國

委內瑞拉苦於超高通脹與物資短缺等問題，導致愈來愈多人逃離本國。聯合國難民署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）周五（7日）指出，近年已有逾400萬人逃離委內瑞拉，成為全球流離失所人口中最大的群體。哥倫比亞收容其中130萬人，秘魯收容76.8萬人。

聯合國形容委內瑞拉人口外流速度令人震驚。 聯合國兒童基金會（UNICEF）亦表示，委內瑞拉現時約有三分一兒童需要人道援助，每1,000名5歲以下幼童死亡率，由2010年的14人，倍增至2017年的31人。

該國跟包括洪都拉斯及薩爾瓦多等國家一樣，面對經濟問題、高失業率、食物及藥物等短缺，還有嚴重的暴力與幫派問題，導致民眾決定離開家園，希望能到美國過上更好的生活，下一代亦不用承受威脅。

（半島電視台／CNN）