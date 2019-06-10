海地爆發反政府示威要求總統下台　衝突釀至少2死

海地首都太子港（Port-au-Prince）周日（9日）爆發反政府示威，要求涉嫌侵吞公款的總統莫伊茲（Jovenel Moise）下台。示威者焚燒輪胎設置路障，並封鎖街道。警方指，衝突釀成最少2人死亡、5人受傷。

海地反對派政黨和公民社會團體主辦集會，數十名抗議人士騎電單車，率領示威者到街上示威，當中大部份是年輕人。現場雖有大批警察坐鎮，示威者仍焚燒輪胎設置路障，警察總部附近至少有兩幢建築物起火。

警方在總統府附近設置路障，發射催淚彈驅散示威者。警方發言人指，衝突造成2人死亡、5人受傷，包括1名警員因示威者擲石受傷。

示威領袖沙利耶（Velina Charlier）說：「我們要求讓所有浪費（公共）資金者接受審判和懲罰，沒收他們的資產，交給國家進行重大開發計劃，總統也須請辭並自首。」

高等審計法院（High Court of Auditors）法官上周在長篇報告中說，莫伊茲是「貪污計劃」的核心人物，侵吞來自委內瑞拉用於維修道路的資金。法官亦提到，政府在2014年為同一項道路修建計劃，與Agritrans和Betexs兩家公司簽署合約，而兩家公司的稅務登記號碼和人員姓名卻是一模一樣。

莫伊茲在2017年掌權之前，是Agritrans公司負責人。公司當時獲得70萬美元（約549萬港元）資金進行道路修復工程，卻幾乎什麼也沒做，只種了些香蕉。

（美聯社／中央社）