【蘇丹政變】不滿軍事鎮壓　反對派號召「公民抗命」

蘇丹自4月發生政變後局勢持續動盪，反對派周日（9日）號召全國公民抗命運動，呼籲民眾罷工和留在家中，抗議軍政府6月初以武力鎮壓示威者。

主要反對團體蘇丹專業人士協會（Sudanese Professionals Association，SPA）發起全國性公民抗命行動，要求軍方交出權力。首都喀土穆（Khartoum）街頭大致冷清，很多商店和辦公室沒有營業，市面維持少量公共交通。SPA稱機師和機場員工參與罷工，首都國際機場只有少量航班服務，旅客在離境大堂滯留。

過渡軍事委員會（Transitional Military Council）發言人卡巴希（Shams El Din Kabbashi）表示，當局願意聆聽反對派的訴求和重啟談判。委員會主席布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）上周二（4日）曾表示，決定取消之前與示威團體達成的協議，並在9個月內舉行大選。

蘇丹安全部隊上周一（3日）開槍驅趕在喀土穆靜坐的示威者，武力鎮壓造成多人死傷。親反對派的蘇丹醫生委員會（Sudan Doctors' Committee）稱，自6月3日起至今有118人被殺。由軍方負責的衛生部則表示死亡人數為61人。

（路透社／美聯社）