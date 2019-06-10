李顯龍休假　新加坡第四代領導人王瑞杰任代總理

新加坡總理李顯龍6月9月宣布將休假一周。休假期間，副總理王瑞杰將擔任代總理。這將會王瑞傑作為新加坡「第四代領導人」的第一次亮相。

新加坡《聯合早報》6月9日報道稱，李顯龍在Facebook發布一則貼文，表示他將放假一周。「期待能與家人共度時光，同時追看還沒看完的讀物。或許我去走走時，會有機會遇到你們吧！」

李顯龍在Facebook上表示。他還附上了一張自己在裕廊湖公園（Jurong Lake Park）拍攝的照片。照片里美人蕉（Cannas）花朵盛開，背景聚集多名到公園遊玩的公眾。

報道稱，李顯龍放假期間，由新加坡副總理王瑞杰擔任代總理。

據悉，4月23日，新加坡總理李顯龍對內閣進行小幅調整，宣布財政部長王瑞杰將升任副總理。新加坡媒體稱，王瑞杰將出任新加坡第四位總理已幾乎沒有任何懸念。

今年58歲的王瑞杰在2018年11月獲推出任人民行動黨第一助理秘書長，確立他為第四代新加坡領導班子的領軍人物。他也因此普遍被視為是總理接班人選的「領跑者」。

而2019年4月的內閣重組中，王杰傑升任為副總理，意味着他成功「出線」，出任新加坡下一任總理已幾乎沒有懸念。

在新加坡的第四代領導人當中，王瑞杰年齡相對較大，政治資歷也最深。在教育部長任內，他推動教育改革，頗獲好評。在2008年金融危機期間，王瑞傑曾擔任新加坡金融管理局局長。

按照新加坡相關法律，下一次大選最遲必須在2021年4月前舉行。李顯龍去年11月初在「創新經濟論壇」上對彭博新聞社總編米思偉表示，新加坡有可能在2019年慶祝開埠200年之際提前舉行大選。

（綜合報道）