掀印度反性侵浪潮　格圖瓦女童姦殺案6嫌罪成

2018年印控喀什米爾地區發生一宗案情駭人的女童姦殺案，8名被控男子中，6人強姦、折磨及謀殺8歲穆斯林女孩罪名成立，其中3人被判終身監禁。

案件閉門審訊並已在上周一（3日）結束，旁遮普邦（Punjab）伯坦果德（Pathankot）的特別法庭周一（10日）宣讀判決書，當局派出逾1000名警察及保安人員在法院附近維持治安。

當局如此嚴陣以待實有原因，案發後印度多處爆發示威，要求嚴懲犯人以及政府加快處理性侵案審訊等。而在6名疑犯落網後，亦有大批右翼印度教徒上街示威反對他們被捕。

死者來自穆斯林一遊牧民族，2018年1月10日被擄，3周後被發現遇害。她被8名疑犯姦殺後，被發現陳屍在印度領土的查謨—喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）格圖瓦市（Kathua）附近一個樹林。

調查人員指出，女童被困在一個廟宇中數天，期間疑犯餵她服食鎮靜劑，讓她一直不省人事，然後他們對她性侵。控訴書指出，她持續數天被姦、折磨然後被殺。死者之所以成為他們的目標，是歹徒想藉此恐嚇名為Gujjars部族，迫使族人離開當地。

案中8人被控，包括一名政府前官員、4名警察、禁錮女童的廟宇首席祭司以及一名未成年人士。後來其中一人脫罪，未成年的嫌犯則與他們在分開受審。

（綜合報道）