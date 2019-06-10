特朗普：習近平倘不去G20峰會　立即調高中國貨關稅

美國總統特朗普周一（10日）接受美國財經新聞台CNBC《財經論壇》（Squawk Box）節目電話訪問時指出，中國將與美國達成協議，「因為他們須要」。

他接受訪問時就捍衛美國對墨西哥及中國實施關稅的做法，他說這樣做「將美國置於一個極棒的有利位置」。

特朗普表示：「現時中國政府因為企業離開並前往別國而元氣大傷，當中包括我們的（美國的）企業，因為它們不想支付關稅。」他說：「中國將會達成協議，因為他們須要。」

他在訪問中評論中國的貨幣政策，稱中國將其貨幣貶值，這是需要處理的事，因為這導致不公平的競爭。

特朗普在訪問亦有談及美國過去一個周末跟墨西哥達成協議，後者以加強邊防以及遏止非法移民跨越美墨邊境，換取美國不予調升關稅。美國商會執行副會長布里連特（Myron Brilliant）批評特朗普：「關稅武裝化，對我們的經濟、我們的農民、我們的製造商、我們的消費者的威脅增加，它在傷害我們的國家。它亦為我們的貿易夥伴製造不明朗因素。」

特朗普回應布里連特說：「他（布里連特）不是在保護我們的國家，他是在保護身為商會成員的公司。」

G20習特會：美國總統特朗普（Donald Trump）6月10日說，如中國國家主席習近平不去6月底舉行的二十國集團大阪峰會，華府會立即調升中國貨進口美國的關稅。圖為2018年12月1日於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行的「習特會」。中美代表共晉晚餐，開會長達兩個半小時。（路透社）

貿易協議與華為 「綑綁式談判」

他再度公開表示，華為或可是中美貿易協議的一部分。他已非第一次說明華府針對華為的舉措，是與「中美貿易談判」綑綁在一起。他在2018年12月11日首度開腔回應華為副董事長孟晚舟12月1日在加拿大被捕一事：「如果我認為這對國家有益、且肯定有助於有史以來最大的（中美）貿易協議，並對國家安全利益有好處的話，我認為在有必要的情況下，我肯定會介入孟晚舟案。」

來到2019年，他在5月24日時亦有類似的講法，稱從軍事角度來看，華為很危險。但他又指「如果我們達成協議，我可以想像華為可能會以某種形式或部分形式參與其中。」

特朗普的說法，亦與美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周日（9日）接受同一電視台訪問時所說的相類似。他說如果中美在貿易上有所前進，而總統特朗普又能從中國得到某些保證和感到安慰，特朗普可能願意向華為「做某些事」。

（CNBC）