從特朗普誇大「美墨協議」勝利　看華府「關稅武裝化」談判

美國及墨西哥官員經過短短3天會議,就非法移民問題達成協議,兩國勉強避免一場關稅大戰。美國總統特朗普(Donald Trump)得悉後馬上在Twitter上自吹自擂,聲稱協議對兩國而言非常成功。 特朗普威脅實施關稅,迫使墨西哥在與經濟無直接關係的移民問題上就範,包括世界貿易組織前總幹事拉米等專家都認為,美國此舉有違國際規範,而這種「關稅武裝化」的談判技倆亦無助真正解決問題。

美國和墨西哥就非法移民問題達成協議,簽定《美墨共同宣言》(U.S.-Mexico Joint Declaration)。美國指會擴大遣送難民計劃,將難民送返墨西哥等待批出申請,而墨西哥亦同意增派約6000名國民警衛隊到全國各地,特別是南部邊境。

特朗普在Twitter發文稱,協議對美墨雙方而言都是非常成功,並稱新協議讓大家非常興奮。他又表示,墨西哥已同意「馬上開始向我們偉大的愛國農民購買大量農產品」。不過他的說話和做法很快便遭到各方質疑甚至批評。

美墨協議:特朗普稱,協議美墨雙方而言都是非常成功,而且新協議讓大家非常興奮。(美聯社)

特朗普被指就協議「篤數」

《紐約時報》周日(9日)引述兩國知情官員報道稱,墨西哥政府早於3月在邁阿密(Miami)一場秘密會談中,已經同意這次移民協議的內容;遣送難民至墨西哥的安排亦早於2018年12月達成共識。

至於特朗普稱墨西哥購買美國農產品的說法也備受質疑,首先在《美墨共同宣言》裏隻字未有提及將農業貿易涵蓋在協議中,而根據彭博社引述3名墨西哥官員稱,在過去3日的美墨談判中,並沒有談過增購美國產品的事宜。

美墨協議:美墨兩國簽定協議後,美國將遣送移民至墨西哥,等候批出申請。墨西哥則同意增派6000名國民警衛隊人員至全國各地,特別是南部接壤危地馬拉的邊境。(美聯社)

特朗普被批「綁架」國際規則

從上述報道可見,美墨達成的移民協議其實已非過一個周末發生的事。關稅是貿易手段,本應與兩國合作處理移民問題不相關,但特朗普卻選擇將兩者綑綁起來,要求墨西哥接受這個「套餐」。特朗普這麼做,顯示他急於以「關稅了決問題」的手段。不少人認為這種做法有違國際和外交上的慣常做法。

民主黨的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)認為,特朗普向美國的親密朋友和南部鄰國無理地威脅加徵關稅,破壞了美國在世界卓越的領導地位。她認為,威脅和遷怒不應被視為作外交談判的方式。

世界貿易組織(WTO)前總幹事拉米(Pascal Lamy)指出,「我的反應是,這看來是綁架得來的效果。」他認為特朗普的行為違反國際外交精神,暗示美國的行徑是欺壓墨西哥。

美墨協議:墨西哥總統洛佩斯(Andrés Manuel Lopez Obrador)在北部城市蒂華納(Tijuana)舉行遊行,慶祝美國停止向墨西哥加徵關稅。(美聯社)

交易的藝術結合國家安全 造就關稅「武裝化」

特朗普「請槍」著作《交易的藝術》(The Art of the Deal)裏提及的「爭取最多選項」(maximize the options)、「善用籌碼」(use your leverage)和「Think big」(大想頭)等經常被視為其政府的「講數」模式。綜觀特朗普政府的談判技倆,當局通常會拋出一些令對方難以接受的要求,然後逐漸收窄範圍,時而放鬆時而施壓,以爭取最大利益。這次美墨談判中,特朗普拋出的正是高達25%的關稅。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)資料研究員鮑恩(Chan Bown)指出,對特朗普政府而言,所有事情都關乎國家安全,「所有拿到手的東西都落入這框架」。誠然,特朗普上台後將經濟與國家安全掛勾,視其他國家的貿易行為有如危害美國的軍事能力。關稅一方面貌似符合「美國優先」政策原則,它能直接遏制別國貿易行為,而美國身為全球最大經濟體,在經濟戰上佔有優勢,兩者造就特朗普將關稅「武裝化」,繼而應用在不同領域國家安全問題上。

美墨協議:墨西哥首都墨西哥城上周六(8日)舉行「世界裸體騎單車日」,有參加者帶上特朗普面具。(路透社)

移民問題根深蒂固 難以簡單解決

儘管特朗普吹噓美墨協議成功,墨西哥方面大肆慶祝擋住美國關稅,但這個倉促地在3日內產生的協議,是否等同能將非法移民問題妥善解決?

大西洋理事會(Atlantic Council)資深研究員兼美國駐墨西哥前大使韋恩(Tony Wayne)表示,中美洲移民根深柢固的原因是,這些國家的政府無法向人民提供基本需要和保障其安全,加上墨西哥處理難民的人手和資源嚴重不足,故此即使協議達成,墨西哥也未必能實行。再者,特朗普以加徵關稅威脅墨西哥,不但影響這段自1990年代起便建立的經濟關係,做法甚或破壞近期簽定的《美國-墨西哥-加拿大協定》(USMCA),美國或最終損害自身。

(綜合報道)