英國保守黨魁提名結束　10人確認入圍

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英國執政保守黨1922委員會周一（10日）公布入圍角逐黨魁兼首相人選名單，一共有10位人選。

參與這場「跑馬仔」的10名保守黨人士包括被認為是大熱的前外相約翰遜（Boris Johnson）、現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、環境大臣高文浩（Michael Gove）、前英國脫歐大臣藍韜文（Dominic Raab）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）、前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）及國會議員哈珀（Mark Harper）。

而較早前表明有意參選的教育部副大臣吉馬（Sam Gyimah）則在委員會公布名單前夕宣布退選，他指自己比較遲表態，因此認為未能取得足夠支持，所以決定退出。

保守黨領袖周四（13日）起舉行多場投票，刪減候選人選至最後兩人。新黨魁預期在7月底選出，文翠珊（Theresa May）會繼續擔任看守首相直至繼任人選出為止。而文翠珊的發言人表示，她對高文浩充滿信心。

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（路透社）

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