英保守黨黨魁文翠珊last day　「掌舵人之戰」開打時間表

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（6月7日）卸任保守黨黨魁之職，但會繼續擔任看守首相，直至選出繼任人。 保守黨參與角逐黨魁者人數達11人，所以該黨決定修例，加快選舉過程。香港01整體最新資料，列出有關黨魁之戰的時間表與程序。

保守黨周二（4日）發聲明指，投票會在7月22日的一周舉行。到時該黨國會議員會進行多輪表決，從11位候選人之中選出最後兩位，再由全國黨員投票選出新任黨魁。該黨下周四（13日）舉行初選，並於6月18至20日間繼續縮窄候選人數目。

下周四的投票在香港時間下午5時至7時舉行，候選人在第一輪投票中需贏得5%的選票（或16票），然後在第二輪投票中，需拿下10%的選票（或32票）。尚有數輪投票在6月18日、19日及20日舉行，每一輪投票都會淘汰最低得票者，直至剩下兩名候選人。

最後兩名候選人對決，將發生在6月22日至7月22日的一個月內。保守黨全國黨員（約16萬人）將透過郵寄方式，進行二選一的投票。6月22日亦會有husting（競選演講拉票活動），非保守黨員都能接觸候選人，並向他或她提問。

立場善變的約翰遜，雖然自脫歐公投以來也以強硬脫歐派自居，不過有聲音就指他未必沒有可能成為能再次團結保守黨的黨魁人選。（路透社）

選舉結果會在7月22日一周內公布，即或最遲7月26日公布。

屆時文翠珊才會正式辭任首相。之後英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會要求新的保守黨黨魁組閣。

已宣布角逐的保守黨人，包括外相侯俊偉（Jeremy Hunt）、前脫歐事務大臣藍韜文（Dominic Raab）、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）、前外相約翰遜（Boris Johnson）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）、衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）、前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）等。當中又以約翰遜、侯俊偉及藍韜文較有優勢。

保守黨前副主席克萊弗利（James Cleverly）及房屋及規劃國務大臣莫陶斯（Kit Malthouse）已分別宣布退選。

（綜合報道）