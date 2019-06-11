英國首相爭奪戰　脫歐以外　候選人最多談論減稅措施？

英國首相文翠珊上周五（7日）辭職，保守黨黨魁選舉正式打響。提名結束後，1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括大熱前外相約翰遜（Boris Johnson）等。 文翠珊因無力挽救脫歐困局黯然下台，脫歐自然是下任首相的首要工作。只是脫歐以外，各個候選人會如何滿足選民的期望？他們的政綱中，還有什麼內容？

約翰遜（Boris Johnson）：大幅減稅

前外相約翰遜提出大幅減稅，將所得稅高稅率40%門檻由5萬英鎊提高至8萬英鎊，令數十萬人跌落標準稅率的稅網，只須繳交20%的標準稅率，估計每人少交數千英鎊稅項，從而刺激脫歐後的經濟。他同時主張削減商業稅。

減稅之外，約翰遜亦承諾投資更多於基建、維持治安、教育和醫療，保護環境，並建議增加國防開支。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括前外相約翰遜。（美聯社）

侯俊偉（Jeremy Hunt）：改善營商環境

現任外相侯俊偉亦提出減稅，不過是針對商界。他期望將英國建造成歐洲最理想的營商國家，將企業稅減至12.5%。現行稅制下，企業稅將於2020年4月減至17%。

侯俊偉列出教育改革計劃，承諾增加撥款，希望不再有文盲。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括外相侯俊偉。（美聯社）

利雅華（Andrea Leadsome）：改革教育

前下議院領袖利雅華承諾，徹底改革目前的高等教育撥款體系，提供資金為學生開設更多課程。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括前下議院領袖利雅華。（路透社）

高文浩（Michael Gove）：取消增值稅

環境大臣高文浩承諾尋找增值稅（Value Added Tax）的替代方案，換上更低稅率和更簡單的銷售稅，並為中小企削減商業稅。他亦提出會重新審視競爭法，為新加入市場的企業掃除障礙。

高文浩又期望引入澳洲的計分移民制度，亦表示會增加投資到受去工業化影響的社會，以及增加再培訓和教育開支。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括環境大臣高文浩。（美聯社）

賈偉德（Sajid Javid）：減稅增加國庫收入

內政大臣賈偉德提倡削減所得稅的45%額外稅率，認為減稅能夠增加流入國庫的金錢。他亦主張設立1000億英鎊的基建投資基金，改善道路、鐵路和寬頻。他同時提出重點關注教育問題，增聘2萬名警察，並凍結燃油稅。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括內政大臣賈偉德。（路透社）

藍韜文（Dominic Raab）：增加醫療撥款

前脫歐事務大臣藍韜文指，英國應該將所得稅最低稅率，每年削減1%，又提出開展潔淨能源研究計劃，並主張透過長期計劃向國民保健制度（NHS）增加額外200億英鎊撥款。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括前脫歐事務大臣藍韜文。（路透社）

施達偉（Rory Stewart）：設立簡單稅法

國際發展大臣施達偉表明，不會提出無撥款支持的開支計劃，也不會宣布無力承擔的減稅措施。他提議設立更簡單的稅法，增加基建開支發展倫敦以外的地區，並向學校和警方增加撥款。

施達偉亦會出售政府在蘇格蘭皇家銀行（Royal Bank of Scotland）的股份。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括國際發展大臣施達偉。（Getty Images）

夏國賢（Matt Hancock）：提高最低工資

衞生大臣夏國賢希望「在有能力負擔時」向勞動階層的市民減稅。針對低收入人士，他提出將國民生活工資提高至收入中位數的三分之二，意味在2022年的下屆大選時，國民生活工資將超過每小時10英鎊。他亦主張設立長期的教育計劃。

英國保守黨黨魁：1922委員會周一（10日）公布角逐黨魁兼首相人選名單，共有10人成功「入閘」，包括衞生大臣夏國賢。（路透社）

其餘成功「入閘」的分別包括前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）和前黨鞭哈珀（Mark Harper）。

保守黨領袖周四（13日）起舉行多場投票，刪減候選人選至最後兩人。新黨魁預期在7月底選出，文翠珊（Theresa May）會繼續擔任看守首相直至繼任人選出為止。

（路透社）