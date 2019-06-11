特朗普：中國想在2025年超越美國　我跟習近平說這冒犯了我

美國2018年7月挑起對華貿易戰，至今仍在持續。這場貿易戰已經超越了貿易的範疇，美國的目的是推遲中國崛起的進程。美國總統特朗普說，不允許中國在2025年超越美國。

美國總統特朗普（Donald Trump）6月10日接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）採訪，期間重點談到中美貿易問題。 特朗普說，中國會同美國達成協議，因為中國正徹底被美國的關稅摧毀，很多公司離開中國，前往其他國家，包括美國。中國不想要支付關稅。中國會同美國達成協議，因為他們必須這麼做。

特朗普在訪問中還強調，自他擔任美國總統以來，中國已經損失了數萬億美元，已經落後了。中國將趕超美國，如果民主黨人希拉里（Hillary Clinton）當上了美國總統，中國會在她任期末追趕上美國。但是現在中國還差很遠，永遠都不會追趕上美國。

特朗普還說，中國補貼自己的公司，因為他們想要讓自己的人民有工作，擁有競爭力。

特朗普又指，還可以對另外3,000多億美元的中國商品徵稅。「我現在還沒這麼做的原因是，這對他們（中國）是一件非常大的事情，對我們而言不是。對我們而言，這沒有什麼影響，因為我們能夠從其他沒有關稅的國家購買產品。」

CNBC主持人表示，有人說中國試圖讓人民幣貶值來抵銷美國關稅的影響。特朗普回應說，中國多年來一直在讓人民幣貶值，這讓他們擁有巨大的競爭優勢，美國沒有這樣的優勢，因為美國聯儲局不肯減息。

特朗普還指責聯儲局加息太快，這是一個大的錯誤。他還批評聯儲局實施量化緊縮政策，這很荒誕。而中國做的正好相反，他們向市場注入資金。

特朗普還說，習近平是中國國家主席，同時也是中國的美國聯儲局主席。他可以做一切自己想做的事情。中國讓貨幣貶值，實施量化寬鬆，還向市場注入很多資金，這在一定程度上抵銷了關稅的影響。

特朗普續指，如果中美沒有達成協議，美國將提升徵稅比例。

CNBC主持人之後問：「中國外交部拒絕證實你會在二十國集團（G20）峰會上會晤習近平主席。如果習近平沒有來，這是否意味着對中國另外3,000億美元商品的關稅會立即生效？」

特朗普回答說：「是，會的。」但特朗普也指出，他和習近平計劃進行會晤，他認為習近平會去。「我和他有非常好的關係，他是一個不可思議的人，偉大的人。他是一個非常強大和聰明的人。但是他代表中國，我代表美國。所以我們有分歧，但是我認為這些分歧能夠被輕易地解決掉。」

特朗普還說：「如果他不去，我會很驚訝。我認為他會去。我沒有聽說他不去。我們將會會晤。如果會晤了，這很好，如果沒有，也沒關係。」

當談到美國對中國公司華為的制裁時，特朗普說，華為是一個威脅，但是美方可以在貿易談判中，就華為做些事情。「中國非常想要達成一份協議，遠超過我想要達成協議的程度。」

當被問到5G時，特朗普說，5G是他的一個重點，在他上台之前，美國落後了，但是美國現在很快就領先了。美國在一切事情上都領先。中國雖然很偉大，但是他們的實力比不上美國的矽谷。

特朗普還說：「我想要中國發展得很好，但是說實話，我不想他們和我們一樣好。」

特朗普又指，當中國在談《中國製造2025》時，他們的意思是，中國將在2025年變得更加強大，佔據主導地位。「我對習近平主席說，聽着，這對我來說很侮辱人。不能這麼做。現在他們不再使用2025計劃了，因為他完全理解了我們的意思。」

（CNBC）