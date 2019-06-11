【中美貿易戰】中國出口商為避關稅　貼上「越南製造」假標籤

越南政府聲明表示，有中國出口商為了逃避美國制裁，貼上假的「越南製造」標籤。

《彭博》報道，越南發現了數十種假冒「越南製造」的產品，有虛假的原產地證明書，以避開美國政府對中國農產品、紡織品和鋼鐵等開徵關稅。

中國夾板繞道越南 扮越南貨出口美國

越南政府舉了一個例子，美國海關官員通報，有中國夾板經由越南轉運到美國。報道形容這次是首次有亞洲政府公開這種不當行為。

越南政府聲明指出，要加大貿易欺詐的處罰力度。越南律師行Baker & McKenzie的合夥人Fred Burk形容，這是「貓捉老鼠的遊戲」，又認為「只要有人原意為節省這25%關稅而冒險，打擊假冒標籤這件事就很難執行。」

政府憂中國商人不法行為 連累越南

越南國民議會經濟委員會常任成員Do Van Sinh在聲明中指出，該國十分關注如果這些假冒貨品流入美國，越南會受到懲罰。

雖然東南亞國家受惠貿易戰，廠商搬到這些國家促進產品出口，但有分析師質疑數字含有多少水份。

《彭博》駐新加坡高級分析師Rahul Kapoor指出，中國貨扮東南亞貨運到美國，比例相對較小，「總會有漏洞去逃稅的，但我們認為不是普遍現象。」