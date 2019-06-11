新西蘭法院質疑中國法治　疑犯引渡後或面臨酷刑　難確保審訊公平

新西蘭上訴法院周二（11日）下令司法部重新考慮是否引渡謀殺案疑犯到中國。法官溫克爾曼（Helen Winkelmann）在判詞表示，雖然中國有向新西蘭作出多方面保證，但認為疑犯引渡到中國後仍有機會面臨遭受酷刑的風險，又擔心疑犯未能於中國接受公平審訊。

疑犯金京燁是在韓國出生的新西蘭居民，他涉嫌2009年在上海殺害一名20歲中國女子後潛逃到新西蘭，中國其後尋求新西蘭當局引渡疑犯回中國受審，新西蘭在2015年表示同意。但新西蘭上訴法院基於人權問題，下令當局重新考慮這宗引渡案。

案情指，中國曾應司法部要求，就酷刑、法外處決和能否接受公平審訊要求作出保證。但法官質疑，謀殺案嫌犯金京燁引渡到中國後仍有機會面臨酷刑。司法部長認為，特定因素如審訊地點，會減低金京燁面臨酷刑的風險，法官反指目前缺乏相關證據，質疑有關論點。法官提到，在中國，酷刑依然普遍存在，而且難以監察。

法官也質疑，金京燁在中國或未能接受公平審訊。她表示，中國保證會按國內法對金京燁展開聆訊，並不代表嫌犯能夠按國際法賦予的權利，在獨立法庭接受聆訊。法官指，按眼前的證據，中國的刑事司法制度將維穩和控制罪案置於程序權利之先，而且受政治影響。

金京燁的律師埃利斯（Tony Ellis）形容判決是人權的勝利，重申新西蘭不可相信中國的保證，指中國聲稱在案中找到35名目擊證人，但從來未獲准盤問證人。

（綜合報道）