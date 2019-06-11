澳洲「藍屋碼頭」吸引太多打卡遊客　政府斥200萬建太陽能公廁

澳洲珀斯（Perth）「藍屋碼頭」近來成為一眾旅客的「打卡」熱點，不過這個景點附近沒有足夠的設施，導致遊客屢屢向附近餐廳和住戶借用洗手間，十分擾民。 珀斯市政府5月底開會，並決定斥資約40萬澳元（約218萬港元）興建一座太陽能洗手間解決問題。

所謂「藍屋碼頭」其實是指珀斯天鵝河（Swan River）畔的克勞利（Crawley）船棚。在河道水漲時，連接船棚小屋的木橋會「消失」，一棟藍色小屋浮在水面；當遇上日出、日落和彩虹，以及偶爾經過的天鵝，這個平平無奇的河邊小屋便會顯得十分漂亮，因此也吸引了許多遊客到此一遊。

惟美國有線新聞網絡（CNN）報道，這景點並無公共交通工具到達，不少遊客自駕遊或乘旅遊巴士前來，將車子隨意泊在路旁；加上「藍屋碼頭」位處於珀斯最繁忙和主要道路旁邊，旅客徒步橫過馬路，容易造成危險和不便。

報道又引述市政府指出，最接近「藍屋碼頭」的公共設施位於2.4公里外；當局亦收到鄰近一間餐廳投訴部份使用設施的旅客。

當局為解決問題，決定斥資約218萬元興建太陽能洗手間，紓緩旅客對鄰近居民的困擾，報道指該港手間每年需要約2萬澳元（約10萬港元）保養。市政府稱，這是為了確保不耗盡附近設施的容量，又能為旅客帶來喘息的機會。

（美國有線新聞網絡）