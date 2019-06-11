時隔41年 　安倍晉三訪問伊朗有何用意？

日本首相安倍晉三定於周三至周五（12日至15日）訪問伊朗。這是時隔41年再次有日本首相訪問伊朗，也是自1979年伊斯蘭革命後，日本領導人首次到訪伊朗。為何安倍晉三會在此時訪問伊朗？特別是當前美伊衝突的不斷加劇下，日本欲扮演怎樣的角色？

日本：美國的特殊盟友

日本作為美國的緊密盟友，卻與伊朗保持長期的友好關係。這一特殊之處，或讓安倍晉三希望成為美伊兩國之間的「調解員」。

日本與眾多中東國家保持商業和外交聯繫，而非軍事部署，因此對於伊朗來說，日本亦比美國的其他盟友更為中立。

5月，特朗普訪問日本時曾歡迎安倍晉三協助伊朗問題，強調日本與伊朗之間有着「非常好的關係」，特朗普指出，「我相信伊朗願意進行對話，如伊朗願意，華府也願與之對話」。

早於4月，安倍晉三訪美期間就曾在美日首腦會談中提及伊朗局勢。《日本經濟新聞》引述日美外交人士消息稱，特朗普當時已經知道安倍訪問伊朗的意向，並敦促安倍儘早訪問。

對於安倍而言，他願意擔當美伊兩國之間的「調解員」，也由於日本從中東地區進口不少石油，因此日本更希望看到中東的和平與穩定。

5月，特朗普訪問日本時曾歡迎安倍晉三協助伊朗問題，強調日本與伊朗之間有着「非常好的關係」。（路透社）

伊朗，對日本的意義

伊朗曾是日本主要的原油供應商之一。2012年美國進一步制裁伊朗之前，伊朗向日本提供10%至15%的原油，不過這一份額少於沙特對日本的進口。

而隨着美國對伊朗制裁的逐步升級，身為美國盟友的日本，亦無法置身事外。2004年，日本石油公司Inpex同意收購伊朗亞達瓦蘭油田（Yadavaran oilfield）75%的股權，該油田是過去30年，世界現有發現的最大油田之一。在美國的施壓下， Inpex於2006年將亞達瓦蘭油田的股份降至10%，到了2010年則完全清空該油田的股份。

5月，日本停止向伊朗進口石油，以避免美國的制裁，不過，日本仍然推動伊朗石油進口的持續。路透社引述一名美國外交官表示，日本希望保留進口伊朗石油的權利，以防沙特或阿聯酋出現斷供原油的情況。

（綜合報道）