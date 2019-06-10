【逃犯條例】全球多家媒體報道示威　CNN：林鄭管治日期或在倒數

香港周日（9日）舉行的反修訂《逃犯條例》遊行引起外界關注，全球各大媒體網頁版均有報道示威情況，當中《華爾街日報》（WSJ）、彭博社和英國廣播公司（BBC）等更在首頁發布報道。 美國有線新聞網絡（CNN）發表分析文章指，行政長官林鄭娥將不獲北京續任，其管治日期在倒數。

CNN的分析文章提到，香港在2003年有官員因「廿三條」立法失敗而辭職；2014年雨傘運動後，前特首梁振英未能成功連任。文章認為，特首林鄭月娥的處境與梁振英相似，其管治日期或將倒數。文章稱不少觀察家認為，鑑於引渡法帶來的轟動，北京未必會委派林鄭續任特首，並且情願指派未受近期政治危機「玷污」的官員上任。

英國路透社發表文章稱，周日（9日）的遊行是自2003年以來最大規模，修例爭議讓普羅市民、外國商會、法官和商界團結，表達對中國司法制度的不信任。評論認為，如果林鄭月娥漠視訴求，包括美國和歐盟在內的其他國家，可能重新審視與香港的關係，將損害香港同中國。

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除了各國媒體關注之外，根據Facebook專頁「全球集氣反送中」的帖文顯示，在美國、英國和歐洲等各大城市都有集會聲援示威，當中多倫多有達4000人遊行。

逃犯條例：加拿大東岸和西岸分別有過千人集會聲援反修訂《逃犯條例》。中國駐溫哥華大使館門外有民眾舉起黃傘示威。（「全球集氣反送中」Facebook 專頁照片）

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（綜合報道）