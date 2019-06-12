安倍晉三起程訪問伊朗訪問　外界注視外交成效

美國退出伊朗核協議1周年前後，它與伊朗關係持續繃緊。美國總統特朗普（Donald Trump）盟友、日本首相安倍晉三周三（12日）起程前往伊朗進行3天的訪問。他周三早上10時左右在日本羽田機場登上專機起程。他表示有意協助緩和美伊關係。

他預定周三晚與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，周四（13日）早上與該國最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）會面。安倍會傳達美國總統特朗普的意向，以促成對話。有評論認為，種種跡象似乎顯示安倍正想借此行當美國和伊朗之間的「和事老」。

伊朗政府消息人士周日（9日）透露，魯哈尼打算與安倍晉三會晤時，提出讓美國停止對伊朗石油進口的制裁為「伊朗最重要的要求」，「這將是邁向與美國對話的第一步」。伊方將委託日方對方向特朗普傳話。

日本之所以願意成為美伊橋樑，以及其所扮演角色為伊朗所接受，多少因為日本與伊朗關係有悠久的歷史。日本長期以來一直依賴伊朗出口的石油，也曾有大舉投資伊朗的油田，卻在美國壓力下規模萎縮。2019年是兩國建交90周年，故此外界預期，安倍與伊朗的領導人亦會就日本及伊朗友好關係交換意見。

特朗普2018年5月8日宣布退出伊朗核協議（「聯合綜合行動計劃」，JCPOA），恢復對伊制裁、禁運伊朗原油，還有來到2019年4月22日，白宮宣布5月起不會再對任何向伊朗石油進口國給予豁免。魯哈尼5月8日宣布暫停履行《伊朗核協議》的部分承諾，這導致兩國本已處於「急凍」狀況的關係更加繃緊。美國稱因應伊朗的威脅，5月6日宣布向中東增兵，亦派出航空母艦、轟炸機及愛國者導彈系統等。美方5月至6月初數度表示願與伊朗對話，惟伊朗已予以拒絕。

（綜合報道）