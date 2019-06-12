美官料G20有「習特會」　惟不會確定最終協議

在美中貿易戰陷入僵局之際，中美元首出席6月底舉行的二十國集團（G20）峰會期間可能舉行的會晤有望成為一個重要轉捩點。美國再有官員周二（11日）就美中貿易戰表態。

白宮署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）周二表示，預計美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平6月底將在日本大阪舉行的G20峰會上會面，但兩位領導人不會達成最終協議。

「我不認為元首會晤能夠確定協議，特朗普上周與墨西哥就移民問題達成協議，這將鼓勵特朗普對中國採取更強硬的立場。」馬爾瓦尼補充說，這是一個讓談判恢復正軌的機會。

近期有多位華府官員表達在6月底二十國集中大阪峰會上有「習特會」的預期，不過中國方面尚未確認國家主席習近平與特朗普會有會面。

白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周二出席《華爾街日報》主辦的首席財務官網絡會議，他說特朗普政府對中國加征關稅正給中國經濟帶來巨大影響，外界不要抱太大期望。博爾頓稱：「我認為關稅對中國經濟產生了巨大影響。關稅有可能還會繼續，還會更高，讓一些外國公司在考慮是否繼續使用中國內部的供應鏈時，不得不考慮這個因素。」

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（8日）出席在日本福岡舉行的二十國集團（G20）財長會議時曾提到「習特會」是中美貿易談判的下一場重要會面，但強調要到6月底特朗普與習近平的會面時，中美貿易談判才會有重要進展。從他這番話看來，他也是預期特朗普跟習近平會有會面

外交部發言人耿爽周二在例行記者會上面對記者對習特會的詢問，他並沒確認中美首腦是否會在G20峰會期間會晤。他僅稱中國已經注意到，美國方面多次提到希望安排習特會。

（綜合報道）