美稱G20有「習特會」　中國尚未確認

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（10日）接受美國財經新聞台CNBC節目《財經論談》（Squawk Box）電話訪問，稱倘若中國國家主席習近平不去6月底舉行的二十國集團大阪峰會，會立即調升中國出口美國貨物的關稅。特朗普在這番話中顯得咄咄迫人，而包括他在內華府官員都說習近平會與特朗普會面，惟中國政府從未確認。

特朗普稱如習近平不出席二十國集團大阪峰會，美國對中國出口貨物加徵關稅將立即生效。他說：「如我們不達成協議，你會看到關稅增加。」

值得注意的是，美方包括特朗普及一些官員提到的在6月28日與29日日本舉行的G20峰會上特朗普將會晤習近平的消息，雙邊並不對稱。例如美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周日（9日）與中國人民銀行行長易綱會面前的發言，稱中美談判「主要進展」會發生在二十國集團峰會。惟在中國外交部周一例行新聞發佈會上，外交部發言人耿爽面對記者對習特會的詢問，並沒確認中美首腦是否會在G20峰會期間會晤。他僅稱中國已經注意到，美國方面多次提到希望安排習特會。

耿爽說：「如果有具體消息，中方將及時發布。」耿爽還說，在貿易爭端和談判上，中方的立場非常明確。「中方不希望打貿易戰，但是也不怕打。如果美方願意展開平等談判，我們的大門敞開。如果美方堅持升級摩擦，我們將堅決回擊奉陪到底。」

（綜合報道）