約翰遜展開競選活動：不以「硬脫歐」為目標

英國前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）在當地時間周三（12日）正式展開其角逐保守黨黨魁的競選活動。身為脫歐派旗手的他，令部分黨友及選民擔心他倘若當選，會否在沒跟歐盟達成協議的情況下，便帶領英國「硬脫歐」。他當天公開表示，自己不以「無協議脫歐」為目標。 他同場警告保守黨說，「延遲（脫歐）等於失敗」，等於為工黨領袖以及郝爾賓（Jeremy Corbyn）上台執政打開機會之門。

約翰遜周三公開發表其政綱，他說，經過3年兩度錯過脫歐期間後，「我們定要在10月31日脫歐」，惟他就「無協議脫歐」議題表態時表示：「讓我說清楚：我不是以『無協議脫歐』的結果為目標。我不認為我們最終會得到任何像這樣的東西，但為無協議脫歐積極而認真地做好準備是負責任的表現。」

他說：「避免無序脫歐的最好方法是現在開始準備，如我們要離開（歐盟），就讓我們在一個受控方式下離開歐盟。但首先如我們現在做準備，我們將有信服力，與我們的朋友和夥伴一起，我們能做到那樣的脫歐——如我們真的必須、如果我們敢於、如我們改到、如我們需走上那條路，這（硬脫歐）會，當然，是最後一招，不是任何人想要的，是我們最後的選項。

英國工黨發言人同日發表講話，似是針對這位保守黨內第一位展開競選活動的人。該黨稱不準備讓文翠珊的繼任人追求一個「災難性」的無協議脫歐。發言人表示：「約翰遜以及一些其他保守黨領導層的候選人……已表明他們準備讓（英國）在沒有協議的情況下脫離歐盟。這很明顯、即使在政府本身的評估下，對英國經濟來說也是災難性的。」

（綜合報道）