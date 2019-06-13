習近平訪問吉爾吉斯　冀兩國緊密合作　共同反對保護主義

中國國家主席習近平周三（12日）抵達吉爾吉斯首都比什凱克進行國事訪問，並出席上海合作組織峰會。習近平與總統熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）會面，提到兩國要密切在上海合作組織、亞信等多邊框架內協作，堅持多邊主義，共同反對保護主義、單邊主義。

習近平乘坐專機抵達瑪納斯國際機場（Manas International Airport），獲熱恩別科夫迎接。習近平指，中吉全面戰略伙伴關係不斷深入發展，共建「一帶一路」合作成果豐碩。他表示，將與熱恩別科夫就深化中吉全面戰略伙伴關係、共建「一帶一路」、擴大各領域互利合作以及其他共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

習近平當日晚上到總統府與熱恩別科夫會面。他指出，中方願同吉方攜手努力，推動中吉全面戰略伙伴關係發展不斷取得更多新成果，更好造福兩國人民。他亦提到，雙方要密切在上海合作組織、亞信等多邊框架內協作，堅持多邊主義，共同反對保護主義、單邊主義，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻。

熱恩別科夫表示，堅定支持中國政府在維護新疆安全穩定、打擊極端主義方面所採取的措施。他又指，吉方重視中國在國際事務中的影響力，願同中方深化共建「一帶一路」框架內各領域互利合作。

（新華社）