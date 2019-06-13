【華為被禁】白宮：禁承包商與華為做生意的兩年期限不會推遲

路透社報道，美國行政管理和預算局署理局長沃特（Russell T. Vought）周三（12日）致函美國國會，稱禁止禁止聯邦部門及承包商與華為有任何生意往來的兩年限期即將屆滿，意味美國無意暫緩執行華為禁令的關鍵條款。

沃特周三在一封信中，向參議院軍事委員會主席英霍夫（James Inhofe）指出，「國會已在最近幾天明確表示在兩年內實施法律的重要性，我們將會這樣做。」他所指的法律，是指總統特朗普（Donald Trump）2018年8月簽署的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act，NDAA）第889條。

法案中有幾條針對華為和其他中國科技公司的規定，其中包括禁止美國機構、接受聯邦撥款和貸款的機構與大量使用這些公司產品的中國公司或承包商做生意。

美國行政管理和預算局上周二（4日）致信副總統彭斯（Mike Pence）與9名國會成員，要求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施。

惟沃特周三在信中表示，白宮近期與國會對話後改變主意，「隨着兩年期限即將屆滿，不會進一步推遲實施，我們將與國會合作，以解決出現任何不可預見的問題。」

（路透社）