【華為被禁】美中貿易全國委員會：特朗普限制華為猶如「謀殺」

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）主席艾倫（Craig Allen）周二（11日）表示，美國總統特朗普（Donald Trump）限制中國電信商華為的行為猶如「謀殺」。

艾倫周二在美國財經網站CNBC舉辦的「資本交易峰會」上指，「若我們想讓它（華為）遠離我們的網絡，這很容易處理，只要禁制他們便可以了。但將他們列入實體清單，並禁止美國公司與他們交易，這就如同謀殺一樣，試圖結束他們的業務。」

他續指，「若有陌生人向你敲門，你不讓他們進入，你又是否擁有拿槍射殺他們的權利？」

艾倫直言，美國正就上述事件付出短期代價，但長期代價規模相信會更大，「中國是否將不會在巴西、阿根廷和烏克蘭投資大豆嗎？當然他們會這樣做，但並非一切都是交易，我們必須要考慮相關的長期影響…..最終有一天，若我們想與中國做生意，便需要與他們交易。」

美中貿易全國委員會代表約200間與中國有業務往來的美國公司。

美國商務部5月16日將華為列入「實體清單」（Entity List）黑名單，禁止在未獲許可證下與美國企業做生意，並嚴格管控華為從美國購買晶片等部件。

（CNBC）