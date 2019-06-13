【逃犯條例】登《時代》雜誌封面：站於全球爭取自由之戰前線

香港特區政府拒絕撒回《逃犯條例》修訂，周三（12日）爆發大型示威，造成最少72人受傷送院。外國傳媒關注修例和相關示威行動並大幅報道，其中美國《時代》雜誌以香港民眾反修例示威作為封面，配以《抵抗》（The Resistance）為題，文章形容香港站於全球爭取自由之戰前線。

逃犯條例：美國《時代》雜誌以香港民眾反修例示威作為封面，形容香港站於全球爭取自由之戰前線。（TIME）

從文章角度而言，港府推行修例並不只是內部事務，而是在中國崛起背景下，全球面對自由受限制的考驗。中國崛起是本世紀的主要全球議題，但背後隱藏的是中國對制度的控制。

中國大陸封鎖有關香港示威的大部份消息，官媒亦批評有「外國勢力」干預香港事務，但專家認為中國的舉動或會適得其反。美國喬治城大學（Georgetown University）歷史教授米爾沃德（James Millward）指，用如此進取和突然的方式強硬解決問題，中國或促使部份港人進深並重新定義對大陸的反對立場。這或導致雙方形成正面衝撞。

洛伊研究所（Lowy Institute）東南亞項目總監布蘭德（Ben Bland）指，在中國共產黨復興和持守自由民主價值的世界之間，香港已站於戰爭的前線。他形容，當其中一方向另一方擠壓，由兩者平衡的制度將不再相容。米爾沃德也指，很多人也認為香港會成為下一個新疆。

身在獄中的香港眾志秘書長黃之鋒也另外撰文指，《逃犯條例》修訂的通過將會是其他地方獨裁主義的勝利。他引用美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的說話，指「令和平革命變得不可能的人，將會令暴力革命變得無可避免。」（Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable.）

黃之鋒促請美國重新評估1992年通過的《香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act），並考慮提出《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），呼籲國際社會其他成員跟隨。他形容，關注香港是向中國發出信息，民主才是未來的方式，亦讓港人常存希望，知道自己在抗爭路上不孤單。

（《時代》雜誌）