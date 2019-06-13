【野蠻家庭】大韓航空會長妻女瘋狂走私名牌包包　獲判緩刑兼罰款

大韓航空的趙氏家庭向來飽受爭議，前會長趙亮鎬的妻子李明姬及趙亮鎬的女兒、大韓航空前副會長趙顯娥因涉及走私入境海外奢侈品逾200次，周三（13日）在仁川地方法院獲判緩刑，並處以罰款。

法院判趙顯娥8個月有期徒刑，緩刑2年，罰款480萬韓圜（約3.17萬港元），追收走私所得6300萬韓圜（約41.7萬港元），判處李明姬6個月有期徒刑，緩刑1年，罰款700萬韓圜（約4.63萬港元），追收走私所得3700萬韓圜（約24.5萬港元）。法庭亦分別二人判處80小時社區服務令。

法庭指出，雖然兩名被告的犯罪次數和走私金額多，罪責不輕，但走私物品多為日常生活用品或自用，沒有擾亂市場秩序的動機。

2012年1月至2018年5月期間，趙顯娥和大韓航空員工從海外網站購入名牌服飾、名牌手袋等價值8800多萬韓元的物品，先後202次用自家客機走私入境。

🔻大韓航空家族多名成員都是爭議人物，想了解更多，請點擊以下圖輯🔻

+ 3 + 2

趙氏家族多名成員惹爭議

大韓航空趙氏家族均是爭議人物，趙顯娥曾是大韓航空的副會長，但2014年爆出「堅果返航事件」後離開職位，她也因此事而遭法院判刑10個月，緩刑2年。

趙顯娥的妹妹、次千金趙顯玟，2018年3月在一個會議上把水杯擲向員工，引發「潑水門」事件，她最後鞠躬向社會大眾道歉。

已故的大韓航空前會長趙亮鎬，生前在2018年也因涉嫌逃稅、違反信託以及挪用公款，接受檢方問話。

（韓聯社）