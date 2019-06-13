兩艘油輪阿曼灣遇襲　美國伊朗分別前往救援

兩艘運油輪周四（13日）於伊朗外海的阿曼灣遇襲，現場傳出爆炸聲。這是繼5月阿曼灣有4艘油輪遭蓄意破壞後，再有油船在該海域遇襲，多名船員逃生。美國海軍第五艦隊已派出艦隻前往救援，伊朗傳媒亦稱德黑蘭的救援機構救起多名船員。英國海軍營運的海上安全組織「UK Maritime Trade Operations」表示，英國及其夥伴國正在調查事件。 受事件影響，周四油價一度飆升約4%。

伊朗國營電視台引述親伊朗的黎巴嫩傳媒指，油輪於阿曼灣遇襲，有指爆炸地點距離伊朗海岸45公里。2艘油輪遇襲後，船員隨即撤離，所有船員皆已獲救。

船公司否認油船已沉沒

其中一艘涉事油船名叫「Front Altair」，懸掛馬紹爾群島旗幟，載有7.5萬公噸石腦油，本來運去台灣。路透社報道，台灣中油公司（CPC）石化事業部副執行長吳義芳表示，Front Altair疑在事件中被不明魚雷擊中，目前中油內部已進行後續產銷規劃。伊朗國營電視台一度指油船沉沒，但公司發言人否認報道，稱油船只是起火。路透社引述路孚特公司（Refinitiv Eikon）船艦數據和交易消息指，該船是在阿聯酋魯韋斯（Ruwais）上貨。

另一艘是懸掛巴拿馬旗幟的油輪「Kokuka Courageous」，由新加坡貝仕船舶管理公司（Bernhard Schulte Shipmanagement）負責，並由日本航運公司國華產業（Kokuka Sangyo）擁有。該公司表示，涉事船艦從沙特阿拉伯運送甲醇至新加坡。該油輪21名船員當即棄船，船隻在事件中受到破壞。路透社引述一名航運經紀人指，該船懷疑受到水雷的外部攻擊。

#BREAKING: #US Diplomatic sources say the #IRGC Navy attack at the Oil tankers in #Oman Sea is high likely ordered by Supreme Leader of #Iran's Islamic Regime, #Khamenei directly following to his dissatisfaction toward the #Trump's Message which #Japan's PM. #ShinzoAbe delivered. pic.twitter.com/d3saH9FVnF — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 2019年6月13日

事件正值日本首相出訪伊朗期間

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）他特別指出，這宗涉及「日本相關油輪」的攻擊發生在日本首相安倍晉三和伊朗最高精神領袖哈梅內伊（ Ayatollah Khamenei）「廣泛和友善的對話」之際，形容事件「有可疑」，要求區域對話化解緊張關係。

受事件影響，周四油價一度飆升約4%，高見62.64美元。海上安全組織發布警示，對外通告伊朗油船遇襲事件，促請在美伊關係緊張時刻，需極為小心。英國政府對事件表示極度關注，並與當地政府和夥伴聯絡。

（綜合報道）