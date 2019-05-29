載有伊朗石油運油輪或駛經香港　北京無視華府禁令？

彭博社周二（28日）報道指，一艘載有伊朗石油的運油輪Pacific Bravo可能駛經香港，美國為此警告香港政府，禁止容許油輪靠岸，否則可能受到懲罰。 Pacific Bravo的最終目的地暫時是個謎，但它背後卻顯示了伊朗和中國的密切關係。

據專門追蹤船隻網站MarineTriffic.com及VesselFinder.com資料顯示，Pacific Bravo在利比里亞註冊，它於2001年建成，並曾經以Kumanogawa及Silver Glory名稱航行，直到2019年2月5日改名為Pacific Bravo。

Pacific Bravo的最新航程是在3月1日離開馬來西亞，預計下周一（6月3日）抵達印尼雅加達，但它是否在駛入馬六甲海峽後改變航道仍是未知之數。

《南華早報》指Pacific Bravo載有200萬桶伊朗原油，於5月17日離開波斯灣，當時已經有消息指它可能會前往中國，而該油輪亦是美國豁免中國、日本、韓國、台灣等8個國家或地區進口伊朗石油寬限期屆滿後，第一艘運載伊朗石油的大型運油輪。

中國是伊朗石油的最大買家，而伊朗亦有進口中國商品，幾乎所有款項都經由崑崙銀行支付。（路透社）

Pacific Bravo由中國石油天然氣集團的控股子公司中國崑崙銀行持有，該銀行與伊朗關係密切，是北京與德黑蘭之間重要的正式貿易渠道。中國向伊朗出售商品，以及從伊朗進口石油，交易結算主要都是經過崑崙銀行處理。不過美國對伊朗的制裁於2018年11月生效後，該銀行被指受到壓力而停止處理來自伊朗的支付業務。

中國是伊朗石油最大買家，根據中國海關數據，今年第一季進口的伊朗原油達到每日47.5萬桶。但路透社在5月初引述消息人士指，中國石化集團及中國石油集團已經暫停購買5月裝運的伊朗石油。

（綜合報道）