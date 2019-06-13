【英國脫歐】保守黨魁選舉首輪投票　約翰遜大幅領先

英國保守黨黨魁選舉周四（13日）舉行首輪投票，結果顯示，脫歐派大老兼前外相約翰遜以114票，大幅拋離獲得43票的外相侯俊偉（Jeremy Hunt）和37票的環境大臣高文浩（Michael Gove）。這個選舉的最後勝出者，將成為下任英國首相。

這次黨魁選舉共有313名保守黨國會議員參加，約翰遜比得票第二高的侯俊偉多出71票。他感謝朋友和保守黨同事的支持，稱很高興勝出首輪投票，但表示仍有很長的路要走。

除了首三名候選人外，其餘候選人得票均少於30票。前脫歐大臣藍韜文（Dominic Rabb）27票、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）23票、衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）20票、國際發展大臣施達偉（Rory Stewart）19票。至於前下議院領袖利雅華（Andrea Leadsom）、前退休保障大臣麥蔚宜（Esther McVey）和國會議員哈珀（Mark Harper）則未能達到最少17票的入場門檻，因而出局。

次輪投票將於下周二（18日）舉行，並計劃在緊接兩天投票，投票會持續直至剩下得票最多的兩名候選人，然而再開放給更多的保守黨員參與選出新一任黨魁，預料7月底選出下任首相。

約翰遜強調，英國必須在10月31日脫歐，但補充指不會以「無協議脫歐」為目標。

（路透社）