【印度奇案】商人為空姐情人「假劫機」　被判終身監禁

印度一名商人因在飛機洗手間內貼上寫有劫機內容的紙條，周二（11日）遭重判終身監禁及罰款5000萬盧比（約561萬港元）。為何他要這樣做？英國廣播公司（BBC）報道，事件竟是與該男子的婚外情有關，他希望航空公司能取消該航線，好讓他的空姐情人會搬去跟他居住。

報道指，37歲珠寶商人薩拉（Birju Salla）2017年10月在捷特航空（Jet Airways）一班從孟買飛往德里的航機洗手間內，留有恐嚇劫機的紙條，及後被空中服務員發現。客機最終在距離目的地778公里外的艾哈邁達巴德（Ahmedabad）緊急降落，該男子隨後被捕。

他承認在孟買的辦公室寫下和列印紙條，內容稱「機上有12名騎機者和數枚爆炸物，要求客機轉飛至巴基斯坦控制的喀什米爾（Kashmir）地區」。

報道指，涉案男子與捷特航空一名來自德里的空姐有婚外情，並希望女方能跟他一起搬到孟買，但遭拒絕。於是他以相關劫機紙條希望航空公司會關閉德里的航線，或導致女方失去工作，使她能搬到孟買。

調查人員指，薩拉並沒有犯下劫機罪，但在印度法例下，恐嚇信件仍足以被定罪為試圖劫機。他是印度最新《反騎劫法案》下的首名受審犯人，該法律的最低刑罰就是終身監禁，最高刑罰是死刑；另外，有關罰款將用作賠償機師、空中服務員和乘客「所經歷的苦難」。薩拉的代表律師表示將會上訴。

（英國廣播公司）