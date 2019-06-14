美國會通過史迪威出任亞太助理國務卿　對華鷹派勢力抬頭

美國參議院周四（13日）通過由退役空軍准將史迪威（David Stilwell）出任國務院亞太助理國務卿，結束國務院長達近一年無人主管亞太事務的困境，亦象徵再多一名對華持鷹派立場官員上場。

參議院以93票同意、4票反對，中止對史迪威人事案的辯論，並提交表決，最終以94票贊成、3票反對，通過這項人事案，為國務院主管亞太事務長達一年的空白期劃上句號。

史迪威3月出席參議院外交委員會提名聽證會時，曾談及中國，他表示，作為戰略競爭對手，中國展現長期挑戰。他指出，華府願意持續與中國在朝鮮無核化、反毒品等議題上合作，促進利益；但在利益分歧時，則必須積極與中國競爭。

他亦對中國利用機密、腐敗與強硬手段干涉境外事務並利用軍事威脅脅迫其他國家表示擔憂。另外談及兩岸關係時，史迪威指出，中國應停止對台施壓或脅迫，並恢復兩岸對話。

史迪威會說中文與韓文，出任助理國務卿前，曾派駐美國駐北京使館，亦曾在後來更名為印太司令部的太平洋司令部任職。另外他曾任國防部聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，對中國與亞洲事務非常熟悉。

史迪威被外界認為對華立場強硬，連同與國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），象徵美國國安、經濟、外交政策全由鷹派包攬。

（中央社／路透社）