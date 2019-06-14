美國駐港澳總領事換人　史墨客將接替唐偉康上任

美國駐香港及澳門總領事館宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已委任史墨客（Hanscom Smith）接替唐偉康（Kurt Tong）為下一任美國駐香港及澳門總領事，2019年7月起履新。 現任總領事唐偉康7月任滿離港並加入私人機構工作。

身爲高級職業外交官的史墨客先生，出生於緬因州，配偶為吕英宗（Eric Lu）。他懂中文、法文、丹麥語及柬埔寨語。 史墨客獲委任前在國務院出任主管中國事務處的副助理國務卿。

他曾出任美國駐上海總領事，國務院中國及蒙古事務處處長，也曾經在多個美國駐外使領館工作，包括喀麥隆、丹麥、柬埔寨、泰國、阿富汗及中國。另外，他還在國務院的日本事務處及美國在台協會任職，亦曾領導過美國在伊拉克穆薩納省的重建工作。

史墨客畢業於喬治城大學（Georgetown University），擁有倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science）及普林斯頓大學（Princeton University）碩士學位，巴黎政治學院（Sciences Po Paris）政治研究證書。他曾以美國外交關係協會國際關係學人身份在日本交流研究。

（綜合報道）