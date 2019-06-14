【中美貿易戰】商務部：調整美歐進口無縫鋼管「反傾銷」稅率

國家商務部公布周五（14日）起將美國和歐盟進口鋼管反傾銷稅調整為57.9%至147.8%。 商務部於當天發布本年度第24號公告，決定依期間複審調查結果，自周五起調整原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷稅率為57.9%至147.8%。這是自目前的14.1%，最多提高10倍。

2018年開始的中美貿易戰，至今仍然持續，且未見有望解決的跡象。兩國5月9日至10日舉行第11輪談判後，美國周五如期向2000億美元中國進口貨品加徵關稅，稅率從10%加至25%。中國國務院關稅稅則委員會辦公室在5月13日晚上公布對已加徵關稅的600億美元清單的部分美國商品，分別加徵25%、20%或10%的關稅。此前加徵5%關稅的稅目商品，將繼續加徵5%關稅。

國際社會在注視兩國元首往後的會面，會否成為讓「戰火」降溫的契機。二十國集團（G20）大阪峰會6月28日至29日舉行，外界關注國家主席習近平會否與美國總統特朗（Donald Trump）會晤。中方僅稱知道美國意願，但未確認會面安排。

美國先後在周一（10日）及周五（14日）催促北京安排中美元首會面，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周四（14日）稱，特朗普仍在等中國回覆有關他與習近平會晤以重啟貿易談判之事。他表示中國倘拒絕邀請，或面臨後果。

（中國商務部）