上合組織峰會吉爾吉斯比什凱克舉行　習近平出席

上海合作組織成員國元首理事會第19次會議周六（13日）在吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）舉行。 國家主席習近平主席13日及14日均出席。

出席是次峰會的領導人還包括哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokaye）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、吉爾吉斯總統吉熱恩別科夫（Sooronbay Jeenbekov）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）等。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）、伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）、蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaa Battulga）預期也將出席會議。

本次峰會預計將通過超過20份文件，但不會涉及組織擴容的議題。會議20多個議題包括全球安全、多邊經濟合作和人文交流等，將設立上合組織銀行以及一同採取措施應對現代挑戰和威脅。 上合組織領導人將簽署並發表《比什凱克宣言》，並簽署或批准涉及多個領域的合作文件。

上合組織由8個成員國、以及阿富汗、白羅斯、伊朗、蒙古國4個觀察員國。亞美尼亞，阿塞拜疆，柬埔寨，尼泊爾，斯里蘭卡和土耳其是組織的對話夥伴。

（哈薩克國際通訊社）