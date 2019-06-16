美聯合航空客機爆胎滑出跑道　部分乘客受輕傷

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美國聯合航空公司（United Airlines）一架客機上周六（15日）在機場降落期間因爆胎滑出跑道，導致數名乘客受輕傷。

美國聯邦航空局（Federal Aviation Administration，FAA）在一份聲明中表示，由丹佛起飛、編號627的客機下午1時左右從新澤西州（New Jersey）紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）降落，然後「在跑道左側滑行」，導致其起落架卡在草地上。客機機輪多處爆胎。該局正準備前往機場開始調查。

客機發生意外時，機上載有166名乘客。多名人因此受輕傷，但均拒絕求醫。

機場在Twitter宣布，會在下午約3時恢復航班升降，但預計會有延誤，有400多個航班受影響。

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（全國廣播公司／美聯社）

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