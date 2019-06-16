【日本大阪襲警案】疑犯仍然在逃　學校與公共設施全關

現時身在日本的人注意，大阪府北部周日（16日）早上約5時發生襲警搶槍事件，而疑犯仍未落網。案發地點是大阪吹田市近千里山站的一個派出所，一男子持刀襲擊一名駐守派出所警員，搶走他的佩槍並逃去。警員身受重傷，正於醫院搶救。 警方正在加緊追捕疑犯，市內氣氛趨緊張。警員在地鐵站以擴音器呼籲人民提高警覺。

在警方搜捕行動進行的同時，吹田市內學校及學會活動及大學說明會都全部取消；吹田市內所有中小學都呼籲學生切勿外出；吹田市包括公共圖書館及社區中心等公共設施也關閉，鄰近吹田市的箕面市、豐中市也嚴陣以待。箕面市取消原定當天舉行的市民體育比賽。

日本放送協會（NHK）周日引述警方消息報道，疑犯先在關大前站利用公眾電話報警指發現有人爆竊空屋，引開本來駐守千里山站派出所的2名警員，疑犯1小時後來到派出所，襲擊駐守該處的26歲警員。疑犯用廚師刀多次刺向警員胸部。後者被發現時左方胸膛插着兇刀，送院時重傷昏迷，現正於醫院搶救。

失竊警槍內有5顆子彈，警方懷疑行兇者有計劃犯案，企圖以報警引開派出所人員再施予襲擊，警方正全力追捕他。

警方發布派出所附近的閉路電視影片，顯示一名年約30歲男子在案發前1小時在派出所附近徘徊。此外警方確認一個位於派出所約800米外的電話亭，就是疑犯報假案的地方。

大阪府知事吉村洋文表示，倘疑犯周一（17日）早上仍未落網，建議區內51所學校停課。吉村稱由於嫌犯持有手槍，籲民眾如非必要切勿外出，鎖好門窗，如發現可疑人物應立即報警。

警方公布嫌犯是 30歲男子、身高約 1.8米，以及身穿黑色外套。日本《每日新聞》報道，疑犯將面對打劫以及企圖謀殺的指控。

兩周後將舉行二十國集團峰會的大阪市，距離事發現場不遠。大阪已提高市內保安，卻在此時發生這起宗襲警事件。

日本大阪襲警案：圖為6月16日發生襲擊案的吹田市派出所外，警察接報到場調查。（路透社）

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（綜合報道）