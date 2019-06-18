伊朗揚言濃縮鈾庫存將超出規定　英法德促繼續遵守協議

伊朗周一（17日）威脅指，濃縮鈾庫存即將超出伊朗核協議限制，向歐洲施壓要求挽回核協議。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）促請伊朗保持耐性並繼續履行責任。德國外長馬斯（Heiko Maas）也強調德黑蘭必須繼續遵守協議。

馬克龍指，對伊朗宣布濃縮鈾庫存即將超出上限感到遺憾，但正如國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）指，伊朗一直堅守承諾，促請德黑蘭保持耐性並繼續履行責任。他提到，距離7月8日仍有時間，期望以更多的對話拯救協議，避免局勢惡化。

馬斯拒絕伊朗所發出的最後通牒，強調德黑蘭必須繼續遵守協議。他在盧森堡表示，不會接受單方面削減協議所定的義務。

英國政府發言人亦指，英法德三個核協議歐洲簽署國明確表示，不會接受削減協議要求的內容，現時伊朗仍未有違反協議，三國會就下一步行動協調。

歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）則指，歐盟不會因應伊朗的宣布作出行動，會等待國際原子能機構提交報告後再作評估。她強調，伊朗目前仍遵守核協議，強烈希望、鼓勵並期望伊朗會繼續遵守承諾。

（綜合報道）